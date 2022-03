Torchiara punta ad acquisire beni confiscati alla criminalità organizzata

Il Comune di Torchiara, guidato dal sindaco Massimo Farro, ha deciso di manifestare all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, interesse all’acquisizione di alcuni immobili al patrimonio comunale, da destinare a finalità sociali da perseguire mediante assegnazione a terzi e quindi con gestione indiretta. Tutto ciò previo finanziamento pubblico per il completamento dell’immobile.

Nello specifico l’Ente punta alla realizzazione di progetti che promuovano il riuso sociale dei beni confiscati, per potenziare infrastrutture e servizi, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire l’integrazione sociale delle persone a maggiore rischio di esclusione.

I beni confiscati presenti a Torchiara consistono in un fabbricato composto da una unità immobiliare per uso abitazione e assimilabile, attualmente censita al N.C.E.U. del Comune Torchiara in corso di costruzione e terreno, attualmente censito, alla via Mangoni/Case Bianche.

L’Ente comunale ha dichiarato quindi l’interesse dell’Ente all’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale per fini sociali.