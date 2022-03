Oroscopo del giorno dopo: 14 marzo

Oroscopo del 14 marzo 2022:

Ariete (segno di fuoco) 21 marzo-20 aprile

Andrai molto meglio questo lunedì sia a casa che al lavoro se inizierai una collaborazione professionale. Gli sforzi individuali possono imbattersi in ostacoli che sembrano inspiegabili e impossibili da rimuovere. Lavorare in squadra aiuterà molto per superare questi blocchi. La cooperazione e lo sforzo di squadra si concluderanno con successo in qualsiasi impresa. Il romanticismo è nell’aria. È probabile che entri in contatto con un numero di persone interessanti e uno di questi incontri possa portare a una relazione più significativa. Coloro che sono già in una relazione saranno in grado di rinnovare la vecchia storia d’amore con una cena intima o una gita. Il tuo partner potrebbe essere stato staccato e alienato negli ultimi giorni, ma oggi la situazione migliorerà sicuramente.

Le stelle consigliano: COLLABORAZIONE

Toro (segno di terra) 21 aprile-20 maggio

Potrai speculare facilmente su cosa sta per accadere in questo lunedì. E tu avrai un atteggiamento espressivo con abilità comunicative impressionanti. Quindi cerca solo quello che vuoi! Astenersi da eventuali alterchi con persone aggressive che sono sempre la ricerca di errori. C’è qualcuno vicino a te che vuole essere il tuo amante. Ma tu vuoi tenerlo solo per amicizia! Sarà meglio se lasci che questa persona conosca i tuoi sentimenti molto apertamente. Tuttavia questa persona è una fonte ultima di amore e compassione per te e ti ha attutito contro i lividi della vita! Il mio consiglio è di riconsiderare la tua decisione.

Le stelle consigliano: SINCERITA’

Gemelli (segno di aria) 21 maggio-21 giugno

In questo lunedì ti darai da fare per mantenere ambienti armoniosi sia a casa che sul posto di lavoro. Sarà un’esperienza entusiasmante e amplificherà la tua motivazione a lavorare per la pace. Tuttavia non rivelare alcuna informazione privata a nessuno ed essere pronti a digerire l’amara verità nel caso in cui tu debba impararlo! Lo stress ha rafforzato la tua relazione e tu stai spingendo per ottenere tutto allo scoperto. I tuoi sforzi vengono a galla ora e probabilmente si verificherà un grande scontro. Tuttavia, questo alla fine libererà tutto lo stress e la tensione repressa che offuscavano la tua interazione. Con tutto ciò che è aperto, sarai in grado di prendere una decisione importante riguardo all’avanzamento della tua relazione.

Le stelle consigliano: RISERVATEZZA

Cancro (segno di acqua) 22 giugno-22 luglio

Se stai risparmiando per l’occasione buona, questo lunedì potrà essere il giorno giusto. Aspettatevi una buona notizia oggi che è sicuro di portare un sorriso sulle labbra e di strappare gli occhi. Si prevede che oggi sarai circondato da amici e parenti. Il tempo allegro è dietro l’angolo. Tuttavia, non dimenticare di prenderti cura della tua salute. Se ti piace qualcuno allora non è affatto il giorno di confessarti. Potresti essere frainteso dai presenti! Aspetta fino a quando l’altra persona vuole che tu parli! Il frutto della pazienza sarà dolce. Basta mantenere l’amicizia sotto controllo con loro in modo da non essere completamente cancellati dalle loro menti.

Le stelle consigliano: PAZIENZA

Leone (segno di fuoco) 23 luglio-22 agosto

In questo lunedì anche se ti sentirai un pò sopraffatto dalle responsabilità, non ci sarà nessuna tregua in vista. La tua migliore linea d’azione sarà smettere di lamentarti e andare avanti con il completamento dei tuoi compiti. Prima li completi, più velocemente sarai libero. Tuttavia, questo non significa che dovresti finirli in modo negligente. Dai il massimo e sicuramente raccoglierai i frutti in futuro. È necessario valutare la tua relazione e stabilire dei confini sani oggi. È probabile che tu capisca che, sebbene tu stia dando più di quanto puoi; il tuo partner non è soddisfatto e continua a chiedere di più. Mettere un limite a queste richieste rafforzerà la tua relazione e ti aiuterà a godertela in un modo che risulterà essere il migliore per te e il tuo partner.

Le stelle consigliano: DETERMINAZIONE

Vergine (segno di terra) 23 agosto-22 settembre

Questo lunedì sarà un grande giorno per te e i tuoi sforzi potranno essere premiati in termini di denaro. Sarai incline ad acquistare il meglio delle comodità per i tuoi cari! Basta fare attenzione a non esaurire l’intero importo senza risparmiarne un pò ! Oggi puoi passare la maggior parte dei momenti in grado di amare con il tuo partner dato che l’incontro sarà molto appassionato. Potrebbero esserci dei cambiamenti nella mente del tuo partner. Potrebbe voler adottare un approccio avventuroso alla vita e ciò comporterà diversi esperimenti per raggiungere il suo obiettivo desiderato. Potrebbe anche essere necessario modificare le abitudini alimentari o la residenza. Fai solo attenzione a controllare le tue risate per qualsiasi cosa nuova che il tuo partner cerca di fare!

Le stelle consigliano: FLESSIBILITA’

Bilancia (segno di aria) 23 settembre-22 ottobre

È probabile che questo lunedì sarà molto impegnativo per te. È probabile che tu riceva visitatori o che tu possa pianificare una gita. Questo potrebbe anche essere il momento in cui stai iniziando un importante lavoro di ristrutturazione della tua casa o l’acquisto o il passaggio a una nuova casa. Sebbene tu abbia bisogno di essere molto attivo durante il giorno, amerai e godrai ogni minuto di esso. Le opportunità romantiche sono intorno a te oggi. Tuttavia, è necessario verificare le proprie priorità prima di scegliere il partner in modo che non si verifichino problemi in futuro. Se sei già in una relazione esclusiva, lo porterai al livello successivo. Probabilmente il tuo partner si sentirà possessivo e intimo in questo momento. La tua risposta modellerà la tua relazione in futuro.

Le stelle consigliano: ENERGIA

Scorpione (segno di acqua) 23 ottobre-22 novembre

Tutti i tuoi sforzi per quanto riguarda la tua carriera e la tua vita personale staranno arrivando a una conclusione in questo lunedì. È probabile che si verifichi uno slancio che porterà a un grande successo per te. I tuoi sforzi e il tuo ingegno saranno notati dai tuoi superiori e guadagnerai alcuni fedeli sostenitori nel processo. I tuoi nemici rimarranno senza aiuto oggi. Puoi relazionarti bene con tutti quelli che incontri oggi. Ma questo non significa che possano essere una coppia perfetta per te. Sarà troppo presto per chiamarlo amore a prima vista per qualcuno a cui potresti essere attratto! Fai un passo indietro e inizia ad analizzare come sono andate le cose e come saranno le cose in futuro in cui andrai avanti con questa persona nella vita.

Le stelle consigliano: RIFLESSIONE

Sagittario (segno di fuoco) 23 novembre-21 dicembre

Questo lunedì sarà il giorno perfetto in cui potrai impressionare chi ti circonda con la tua intuizione e la tua comprensione di ogni situazione. Sarai in grado di offrire una soluzione innovativa per alcuni dei principali problemi sul posto di lavoro o per uno dei tuoi amici. È un momento eccitante per te. Non hai bisogno di cercare attenzione. Invece, le persone si rivolgeranno a te per il tuo aiuto e supporto. Mantenere uno stato d’animo positivo anche se la tua relazione attuale non funziona. Il tuo partner non sta contraccambiando gli stessi sentimenti di te. È tempo di andare avanti con grazia senza ferire nessuno. Incontra persone e feste. Con il tuo atteggiamento positivo, potresti trovare qualcuno appena oltre la porta. Le sorprese ti stanno aspettando. Sii umile e gentile.

Le stelle consigliano: POSITIVITA’

Capricorno (segno di terra) 22 dicembre-20 gennaio

In questo lunedì dovrai capire che essere prigioniero del passato non ti aiuterà in alcun modo. Devi imparare la lezione dal passato, ma poi dovrai lasciar perdere. Se riesci a rendertene conto, puoi fare un passo da gigante verso la soluzione dei principali problemi che hai dovuto affrontare nella tua vita. Argomenti e alterchi segnano la tua giornata. Evita di raccogliere qualsiasi problema con il tuo partner oggi. Gli argomenti si fermano se una persona cede. Sii silenzioso questa volta. Sii gentile e amorevole. Cerca di capire il punto del tuo partner e non offrire alcuna controprova. Cerca di distogliere la mente dai bei momenti che hai condiviso. Il giorno passerà con meno danni fatti.

Le stelle consigliano: SILENZIO

Acquario (segno di aria) 21 gennaio-19 febbraio

Sarai all’apice dell’attrazione questo lunedì. Essere al centro dell’attenzione è la tua abilità innata che gli altri mancano e quindi saranno gelosi di te come mai prima d’ora! Quando trovi il tempo prova a riflettere sul passato, sul presente e sul futuro e molte delle tue domande avranno una risposta. Potresti trovare soluzioni anche a molti dei tuoi problemi. Hai bisogno del tuo partner in questo momento per estenderti un forte sostegno emotivo. Ma a causa di alcuni motivi, sei stato separato dal tuo partner a distanza. Nonostante i tuoi ripetuti sforzi, sembra che non ci sia modo di raggiungere il tuo partner. Continuate a lottare e riuscirete presto a risiedere con il vostro partner.

Le stelle consigliano: SENTIMENTO

Pesci (segno di acqua) 20 febbraio-20 marzo

In questo lunedì potranno insorgere situazioni che potrebbero allettarti o costringerti ad agire impulsivamente. Questo è il momento di prenderti le tue responsabilità e affrontare tutto questo con il tuo forte spirito combattivo. Sii protettivo dei tuoi figli o fratelli più piccoli. Sarai anche in grado di socializzare bene con le persone nella società e sarai sorpreso dalla calda accoglienza che ti daranno! La giornata è particolarmente adatta alla passione. Ti sei trattenuto per gli ultimi giorni e hai cercato di avvicinarti alla tua relazione romantica con un certo grado di moderazione. Oggi capirai che non è più sufficiente. Invece, dai uno sguardo alla tua natura appassionata e vedi il tuo amore sbocciare. Il tuo partner potrebbe essere sorpreso, ma presto risponderà con entusiasmo.

Le stelle consigliano: PASSIONALITA’