Ancora un incidente stradale che vede protagonista dei giovani. L’ultimo si è verificato nel comune di San Pietro al Tanagro e ha visto tre giovani feriti, di cui uno in prognosi riservata.

Il sinistro è avvenuto all’altezza del bivio alla fine del rettilineo di San Marzano.

L’auto condotta da un giovane di Sant’Arsenio è finita fuori strada, in seguito alle ferite riportate è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Polla; lievemente feriti gli altri due ragazzi in auto con lui.