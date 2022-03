Il primo inedito del cantante capaccese, Pasquale Barbarulo in arte Quant!co

Martedì 15 marzo 2022 uscirà il primo inedito di Pasquale Barbarulo, in arte Quant!co (Quantico), dal titolo Atmosfera. Pasquale, classe 1998, originario di Capaccio-Paestum, ha mosso i primi passi nel mondo della musica all’età di 12 anni grazie al papà Alberico che lavora nel settore.

Dopo aver frequentato il Liceo Musicale “Alfano I” di Salerno, ha continuato i suoi studi presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno. Ad ottobre 2021 ha conseguito la laurea di I livello in Contrabbasso classico ed attualmente è iscritto alla specialistica in Contrabbasso classico.

Oltre il contrabbasso, più strettamente legato all’ambito accademico, il giovane artista ama comporre musica e scrivere testi, dando così sfogo alla propria sensibilità e creatività. Difatti Atmosfera, il primo inedito che verrà pubblicato il 15 marzo, non è la prima canzone che Pasquale, ormai Quant!co, ha scritto.

Negli anni, il giovane esordiente, ha scritto altri pezzi, tra cui “Come in un quadro di Hopper”, scritta durante il primo lockdown. A detta dello stesso cantautore, i due brani sono nati con diverse finalità: Come in un quadro di Hopper rappresenta un lavoro più amatoriale; Atmosfera è, invece, un progetto più elaborato professionalmente, pubblicato su tutte le piattaforme streaming.

Senza anticipare nulla sulla canzone, è importante dire che questo inedito costituisce l’inizio ufficiale della carriera artistica di “Quant!co”.