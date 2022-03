Furti nelle auto parcheggiate sul litorale di Agropoli, c’è un arresto

AGROPOLI. I carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Fabiola Garello, hanno tratto in arresto un uomo appartenente alla locale comunità rom, con l’accusa di aver messo a segno una serie di furti nelle auto parcheggiate sul litorale.

Un fenomeno, quest’ultimo, che si ripete di continuo, soprattutto durante la stagione estiva. Diversi i colpi messi assegno negli ultimi anni in particolare lungo il litorale di Trentova e del lido Venere, ma anche in centri limitrofi. Parcheggiare l’auto nelle aree di sosta incustodite era divenuto un vero e proprio incubo per molti bagnanti.

A seguito delle indagini portate avanti dai militari, a finire in manette un uomo di 37 anni. Per lui, accusato anche di aver utilizzato carte di credito rubate, si sono aperte le porte del carcere.

I carabinieri hanno tratto in arresto anche un uomo di 50 anni, accusato di furto in appartamento e sorpreso in flagranza di reato.