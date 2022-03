Centola, Covid: fondi per sostenere borghi e città d’arte

CENTOLA. L’Ente, retto dal sindaco Carmelo Stanziola, ha partecipato all’avviso pubblico per l’assegnazione di risorse per l’anno 2021 a sostegno delle piccole e medie città d’arte; dei borghi particolarmente colpiti anche dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia da Covid- 19; per progetti che consentano il rilancio del patrimonio artistico.

Ecco i progetti per il rilancio dei borghi colpiti dall’epidemia

Nello specifico, il Decreto del Ministero dell’Interno, aveva, altresì, il compito di individuare i Comuni; popolazione inferiore ai 60mila abitanti, diminuzione superiore; alle 50mila unità delle presenze nelle strutture turistico- ricettive del territorio comunale tra gli anni 2019 e 2020; registrate dall’ISTAT nella rilevazione del “movimento dei clienti negli esercizi ricettivi”.

Le finalità

Il progetto, dovrà contenere misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico; per i borghi colpiti dall’epidemia; iniziative ed eventi volti a promuovere la conoscenza del patrimonio artistico; facilitando il coinvolgimento di cittadini, attività di studio e ricerca sul patrimonio artistico cittadino; da diffondere tramite elaborazione e attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

Le risorse del fondo, verranno assegnate sulla base dei progetti elaborati dai soggetti interessati; che contengano tutte le misure necessarie per il rilancio del patrimonio artistico.