Vallo di Diano: personale sanitario ancora in attesa del pagamento degli straordinari

L’Asl Salerno non ha ancora pagato gli straordinari al personale del 118 impegnato in prima linea. La Cisl Fp ha annunciato un’azione legale.

Straordinari al personale 118: la nota del sindacato

“Nonostante i diversi incontri che si sono svolti con il Direttore Sanitario, già da novembre 2021, – si legge in una nota della CISL FP Vallo di Diano – non si è di fatto sbloccata la situazione del pagamento degli straordinari effettuati dal personale del 118, che da quasi due anni sono in prima linea nell’affrontare l’emergenza Coronavirus. È lapalissiano ricordare che, a causa di una serie di difficoltà legate all’Emergenza Coronavirus, di concerto con il relativi Referenti di Postazione 118 e Coordinatore Infermieristico, venne reperito personale resosi disponibile a svolgere prestazioni aggiuntive onde garantire la continuità del servizio 118. Nonostante tutto e dopo continue sollecitazioni a tutt’oggi non è stato erogato, in favore dei dipendenti aventi diritto, i compensi maturati e spettanti per le ore di lavoro straordinario, che in taluni casi ammontano anche ben oltre le 50 ore, nonostante grazie al loro alto senso di responsabilità è stato possibile assicurare le necessarie prestazioni sanitarie”.

“La situazione sta diventando insostenibile – prosegue la nota – anche dal punto di vista psicologico poiché il personale sanitario ha ormai dato tutto quello che si poteva chiedere loro. Dobbiamo nuovamente denunciare la inaccettabile situazione in cui si trovano ad operare i Professionisti Sanitari impegnati attivamente, come detto da quasi due anni, nella assistenza ai pazienti anche affetti da Covid19. Anche in questo momento di calo dei contagi, gli operatori sanitari sono pesantemente impegnati nel contrasto alla pandemia”.

“Offrendo la nostra più totale disponibilità , al fine di risolvere in via bonaria il giusto riconoscimento economico per le prestazioni espletate, preannunciamo che al perdurare di tale incresciosa situazione, nostro malgrado, seguirà l’interessamento ai propri uffici legali per il recupero di quanto giustamente dovuto”, concludono dal sindacato.