Salernitana-Sassuolo: pari e patta all’Arechi

Pari per 2-2, il settimo in campionato, per la Salernitana che nell’anticipo delle 15:00 era opposta al Sassuolo. Buona gara dei granata di Davide Nicola che tengono testa al team di Dionisi, spumeggiante solo nella seconda metà del primo tempo. All’Arechi illude Bonazzoli al 9′ mentre Djuric trova a dieci minuti dalla fine. La Salernitana sale cosi a 16 punti in classifica, con due gare da recuperare, ed il Sassuolo a 40.

La cronaca di Salernitana-Sassuolo

All”Arechi” la Salernitana impatta contro il Sassuolo. All’8′ vantaggio dei granata: cross di Ruggeri e colpo di testa di Djuric respinto male da Consigli, sulla ribattuta Bonazzoli è il più lesto di tutti a ribadire la palla in rete. Al 20′ pareggio del Sassuolo: cross di Kyriakopoulos e colpo di testa vincente di Scamacca. Al 30′ ospiti in vantaggio con un azione personale di Traoré che fulmina Sepe e realizza l’1-2 con cui si chiude la prima frazione di gioco. Al 4′ della ripresa neroverdi pericolosi con una conclusione di Scamacca che termina sull’esterno della rete. Al 28′ granata pericolosi: cross di Bonazzoli e colpo di testa di Djuric che sfiora il palo.

Al 32′ Sassuolo pericoloso con una conclusione di Frattesi che colpisce la traversa. Al 36′ pareggio della Salernitana: cross di Zortea e colpo di testa vincente di Djuric. Al 45′ grande occasione per la Salernitana con una conclusione dal limite di Bonazzoli che sfiora la traversa. Al 49′ super occasione per i granata con Bonazzoli che calcia verso la porta da buona posizione, Consigli respinge lateralmente e salva il risultato. Finisce 2-2.

Il tabellino

Salernitana – Sassuolo 2 – 2

Reti: 8′ pt Bonazzoli (SAL), 20′ pt Scamacca (SAS), 30′ pt Traoré (SAS), 36′ st Djuric (SAL).

Salernitana: Sepe, Ruggeri (24′ st Ranieri), Veseli (1′ st Zortea), Bonazzoli, Verdi (25′ st Mousset), Djuric, Ederson (31′ pt Radovanovic), Fazio, Coulibaly L., Kastanos (1′ st Perotti), Gyomber. All. Davide Nicola

A disposizione: Belec, Coulibaly M., Bohinen, Obi, Dragusin, Gagliolo, Mikael.

Sassuolo: Consigi, Lopez, Frattesi (44′ st Harroui), Muldur, Raspadori, Chiriches (1′ st Tressoldi), Traoré (33′ st Henrique), Berardi (34′ st Ayhan), Ferrari, Kyriakopoulos, Scamacca (24′ st Defrel). All. Alessio Dionisi

A disposizione: Pegolo, Zacchi, Magnanelli, Oddei, Ciervo, Peluso, Ceide.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli. Assistenti: Mauro Vivenzi (sez. Brescia) – Sergio Ranghetti (sez. Chiari).

Ammoniti: Ruggeri, Ranieri (SAL), Berardi, Raspadori, Lopez (SAS) Espulsioni: Raspadori (SAS).

Angoli: 5 – 5 Recupero: 2′ pt, 4′ st. Spettatori: 10249