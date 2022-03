Precipita da impalcatura, grave operaio

Grave incidente sul lavoro nella giornata di ieri a Pontecagnano. Sfortunato protagonista un 64enne operaio di Giffoni Valle Piana. Le cause dell’incidente sono da accertare. L’uomo, stando alle prime ricostruzioni, stava lavorando in un cantiere per la realizzazione di garage-box interrati quando è precipitato dall’impalcatura, candendo sull’armatura del cemento armato in costruzione.

Precipita da impalcatura, 64enne in rianimazione

Una gamba è stata trafitta da un tondino dell’armatura del cemento. Dalla coscia il tondino è entrato nella parte inferiore dell’addome, con danni alla parte interna ancora da accertare. Il malcapitato, immediatamente soccorso, è ricoverato in rianimazione presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno.

Del caso sono stati informati anche i carabinieri per ricostruire l’accaduto.