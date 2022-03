L’esempio di San Mauro Cilento: sempre più green con il fotovoltaico

SAN MAURO CILENTO. In un periodo storico in cui i costi dell’energia crescono, contare su fonti alternative rappresenta sempre più una necessità, non solo per le famiglie ma anche per gli enti locali. C’è chi si sta attrezzando e chi, con lungimiranza, lo ha già fatto in passato.

San Mauro Cilento comune green

E’ il caso di San Mauro Cilento. Il centro che affaccia sulla costiera cilentana, infatti, da tempo sta puntando sull’efficientamento energetico installando impianti a led capaci di garantire più efficienza e al contempo risparmi sui consumi e promuovendo l’utilizzo di pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici.

I risultati si vedono e ne va fiero il primo cittadino Giuseppe Cilento. «Sul tetto del comune di San Mauro Cilento i nuovi 52 pannelli fotovoltaici hanno superato la produzione di 3.000 KW, in 460 ore, nei mesi freddi e non sempre di bel tempo di febbraio e marzo, con un massimo di dieci ore di insolazione al giorno», osserva il sindaco che guarda anche oltre.«Ora ci impegneremo con i miei concittadini a formare una comunità energetica», dice.

San Mauro Cilento punta a diventare sempre più autonoma sotto il profilo energetico, grazie alle politiche adottate in questi anni. Un importante risultato che vale da esempio anche per i comuni vicini che stanno lavorando per avviare programmi simili.

I risultati conseguiti in questo periodo dell’anno sciolgono anche i dubbi sull’efficienza del fotovoltaico nella stagione invernale.