A Vallo della Lucania continuano le giornate per donare il sangue

VALLO DELLA LUCANIA. Il lavoro delle associazioni non si ferma mai, come le giornate organizzate per donare il sangue, ideate dall’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento. Infatti sono stati registrati numerosi riscontri positivi di donazioni avvenuti nelle molteplici giornate organizzate. Le iniziative promosse dall’Associazione, continuano negli ospedali del territorio del Cilento per favorire le donazioni di sangue.

Emergenza sangue: l’appuntamento

L’appuntamento è domenica 13 marzo presso il centro trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove sarà possibile donare il sangue dalle ore 8:30 alle 13:00.

E’ possibile donare il sangue anche dal lunedì al sabato presso il centro trasfusionale dell’ospedale di Vallo della Lucania.

L’importanza delle donazioni

Il sangue è un elemento essenziale per la vita, serve per affrontare le emergenze del pronto soccorso, della chirurgia d’urgenza, delle rianimazioni, delle terapie intensive, ma è molto importante e vitale soprattutto per i pazienti che devono periodicamente effettuare trasfusioni o che sono affetti da anemia.

La donazione è un vero e proprio atto d’amore verso gli altri perché salva una vita, ma allo stesso tempo anche verso se stessi perché permette anche di controllare il proprio stato di salute.