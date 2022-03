Sapri, il gesto di Francesco: dono la mia bici ad un bimbo ucraino

“Ciao, voglio donare la mia bicicletta per regalarla ad un bambino ucraino che scappa dalla Guerra”: sono state queste le parole che Anna Petraglia, la presidente dell’Associazione “Una Goccia nell’Oceano”, si è sentita dire da Francesco, 6 anni appena ed un cuore grande così. Una storia bellissima e ricca di significato nella drammaticità del momento storico che stiamo vivendo quella che si è verificata oggi a Sapri.

“Credetemi, quando ho aperto la porta di casa tutto pensavo tranne di ricevere una richiesta simile – dice la Petraglia – soprattutto se poi questa volontà arriva da un piccolo bimbo di 6 anni! Non nego che ho faticato molto a trattenere l’emozione, non sono riuscita a dirgli niente: l’ho solo abbracciato forte e l’ho ringraziato”

Non si tratta di un gesto simbolico: Francesco la sua bicicletta l’ha donata per davvero all’Associazione, sapendo che Anna e tutti i soci stanno facendo tanto per i cittadini ucraini.

“Tutti dovremmo avere il cuore dei piccoli, il mondo sarebbe migliore“, scrive in un post Facebook la Petraglia.

Francesco ha solo 6 anni, ma ha dimostrato di essere molto più generoso e maturo dei cosiddetti ‘grandi’ donando un oggetto per lui molto importante al solo fine di far stare bene un suo coetaneo che scappa da un incubo.

Forse non basterà una bicicletta a far tornare il sorriso ad un piccolo ucraino, ma sicuramente anche grazie a questo gesto capirà che il mondo non è quello delle bombe e della prepotenza, dei bunker e delle fughe. E tutto ciò accadrà anche per merito del piccolo grande Francesco e dei suoi splendidi genitori che sono stati bravi ad educare il piccolo con valori veri.