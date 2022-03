Nuova sede per l’Agenzia delle Entrate di Sala Consilina

Da lunedì 14 marzo 2022 l’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Sala Consilina si trasferisce dai locali di via Nazionale Capo la Piazza alla nuova sede presso il Comune di Sala Consilina, in via Giuseppe Mezzacapo n. 44. Le operazioni di trasloco nella nuova sede di via Mezzacapo non comporteranno interruzioni nell’erogazione dei servizi all’utenza, che proseguiranno con i consueti orari (da lunedì a venerdì dalle ore 8.45 alle 12.45 – solo su appuntamento).

L’Ufficio territoriale di Sala Consilina è competente per i comuni di Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano Sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano.

Per informazioni è possibile consultare le pagine internet dell’Agenzia delle Entrate della Campania all’indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/dr-campania.