M’illumino di meno: Comuni del Cilento spengono le luci

Torna venerdì 11 marzo il tradizionale appuntamento con “M’illumino di meno”, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005. Anche i Comuni di Agropoli, Torchiara e Caselle in Pittari aderiscono all’iniziativa.

L’edizione 2022 di “M’illumino di Meno”, organizzata da Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale, prevede l’adesione di due “mentori”: l’ultraciclista Paola Gianotti e il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso. La prima in quanto testimonial attiva della bici e il secondo quale promotore delle piante come strumenti gentili per compiere la transizione ecologica. Da una parte, la mobilità sostenibile con la bicicletta, che ne è simbolo, ha un effetto immediato sulla riduzione dell’inquinamento dovuto ai carburanti fossili; dall’altra, le piante sono i più efficaci “ripulitori di aria” che abbiamo a disposizione – nonché i più belli.

È la diciottesima edizione, quella simbolicamente della maturità: è matura ormai la consapevolezza scientifica che il pianeta vive una drammatica urgenza ambientale; è matura, sebbene giovane, la generazione che più di tutte è riuscita a richiamare l’attenzione dei potenti sulla crisi climatica.

M’Illumino di meno: le iniziative nel Cilento

Come segno concreto di partecipazione all’iniziativa, saranno spente le luci dell’illuminazione pubblica in Piazza Andrea Torre a Sant’Antuono di Torchiara dalle ore 21.00 alle ore 22.00; ad Agropoli invece saranno spente le luci del Castello Angioino – Aragonese per lo stesso orario.

Anche a Caselle in Pittari l’iniziativa culminerà in serata alle ore 20.00 con un simbolico “Silenzio Energetico”, che prevede lo spegnimento di tutte le luci della pubblica illuminazione lungo la piazza principale del Paese, oltre alle insegne degli esercizi commerciali.