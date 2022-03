Accoglienza profughi ucraini: Auletta chiede aiuto a privati

Il Comune di Auletta punta a promuovere, in stretto contatto con la Prefettura di Salerno, iniziative di accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina, per lo più dorme e bambini, in conseguenza degli accadimenti bellici in atto nel territorio ucraino.

Il Comune ha già avviato nei giorni scorsi, insieme ai volontari della Proiezione Civile, il forum dei giovani e le associazioni, un tavolo di solidarietà per aiutare il popolo ucraino, organizzando una raccolta di beni.

Tuttavia ora è necessario individuare locali per l’ospitalità ai profughi di cui il Comune non dispone. Ecco perché si cerca la disponibilità e la collaborazione dei privati che volessero offrire ospitalità in casa propria oppure alloggi (già arredali e idonei).

Per manifestare la propria disponibilità o segnalare richieste di accoglienza di cittadini e profughi è sufficiente recarsi presso la sede comunale e rivolgersi all’ufficio anagrafe.