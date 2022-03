Quali materie è necessario conoscere per diventare un agente immobiliare

Il ruolo dell’agente immobiliare, in un mercato che richiede competenze e conoscenze trasversali e una versatilità in grado di soddisfare le molteplici tipologie di clienti che ogni giorno si rivolgono a un’agenzia immobiliare, ha assunto negli ultimi anni un’importanza sempre maggiore. Per questo motivo diventare agente immobiliare significa impegnarsi in una formazione che riesca a creare le basi tecniche per poter svolgere senza problemi tutte le impellenze che riguardano le compravendite di immobili. Molto importanti anche le soft skill a livello comunicativo e relazionale, aspetti spesso sottovalutati ma che in realtà possono fare la differenza. Per il superamento dell’esame di abilitazione alla professione, l’aspirante agente deve studiare in maniera approfondita tutta una serie di materie in ambito tecnico-giuridico, con la conoscenza della legislazione di settore, utili allo svolgimento delle tantissime attività burocratiche che costellano questo tipo di transazioni nel nostro paese.

Andiamo a scoprire nello specifico quali sono le materie da approfondire per poter approdare a questo tipo di carriera.





Materie giuridiche

Si tratta senza dubbio dell’ambito più rilevante perché tutta l’attività di mediazione andrà a dipanarsi tra i meandri dell’impianto legislativo nazionale e la giungla burocratica che nel nostro paese incide pesantemente sui costi sostenuti dalle parti, ma soprattutto sulle tempistiche di realizzazione dell’affare. Nello specifico le materie più importanti sono il diritto privato, da intendere in senso ampio, e il diritto tributario.

Per quanto concerne l’ambito privatistico, essenziale risulta la conoscenza del codice civile prima di tutti in quei titoli che regolano i rapporti tra soggetti in relazione alla successione e alla sfera patrimoniale. Ancora più fondamentale sono invece quegli articoli che regolano la materia dei contratti e delle obbligazioni, ma anche della responsabilità civile e i diritti reali. Avere delle basi solide permetterà di padroneggiare quegli aspetti ricorrenti durante lo svolgimento della professione e che ineriscono i tipi contrattuali, i diritti reali, trascrizioni, ipoteche e tantissimo altro ancora.

Il diritto tributario applicato al mondo immobiliare si occupa invece degli aspetti inerenti la fiscalità e tutto quello che concerne i tributi che le parti devono pagare allo stato, ma anche per sfruttare la meglio le agevolazioni messe a disposizione per determinate categorie.

Estimo e andamento del mercato

L’estimo è quella disciplina che fornisce gli strumenti per l’effettuazione della valutazione dell’immobile. Avere un bagaglio teorico, pratico e metodologico per riuscire a dare un valore congruo a un immobile nella maniera giusta, rappresenta una garanzia per il cliente sul buon esito dell’affare a livello economico, ma anche un risparmio considerevole in termini di tempo. Un immobile messo sul mercato a un prezzo troppo elevato non attirerà l’attenzione dei potenziali clienti. Al contrario, un bene sottovalutato porterà a una conclusione rapida, causando però danni economici al venditore. Si tratta di un aspetto non da poco che necessita anche di una conoscenza approfondita di quello che è il mercato immobiliare in quello specifico momento e di quelle che saranno le tendenze nei mesi successivi alla messa in vendita della casa. Questo tipo di capacità d’analisi risulta fondamentale per reagire in breve tempo alle fluttuazioni di prezzo sia a livello nazionale, ma soprattutto a livello locale.

Urbanistica e catasto

L’urbanistica si occupa dello studio della programmazione e del coordinamento strutturale e funzionale delle zone in cui esistono degli insediamenti demografici, con la finalità di migliorare la vita delle persone e il tessuto produttivo. Il catasto invece è quell’ente che si occupa della catalogazione e del censimento degli immobili presenti sul territorio italiano. Va da sé che la conoscenza delle regole che governano questi due ambiti risulti centrale per la vita professionale dell’agente immobiliare.

Come lo è peraltro anche quella delle norme che regolano il rilascio delle autorizzazioni edilizie e delle licenze, e quelle che regolano i rapporti condominiali.