Guerra Ucraina: ad Agropoli, raccolta di beni per gli amici a quattro zampe

AGROPOLI. “Uniti per l’Ucraina- aiutaci ad aiutarli”. Proseguono le iniziative e le gare di solidarietà, e le raccolte per l’Ucraina, che sta combattendo, da due settimane, la guerra dopo l’invasione russa.

Tanti sono i centri di raccolta per la consegna di beni di prima necessità come alimenti a lunga conservazione e tutto ciò che occorre anche per il primo soccorso. C’è chi però, non ha voluto trascurare anche un altro aspetto, che forse, potrebbe essere sottovalutato, la cura e il mantenimento di tutti gli animali che patiscono le pene di un conflitto che, auspichiamo, possa terminare al piò presto.

Ecco come aiutare gli amici a quattro zampe in Ucraina e contribuire alla raccolta

L’iniziativa, a favore degli amici animali, è partita dall’Associazione Spartakus presieduta da Vincenzo D’Andrea. Cani e gatti necessitano di cibo e beni di prima necessità per la loro sopravvivenza.

Nello specifico, si possono donare: cibo, antiparassitari, sabbia, traversine, trasportini di ogni taglia e tutto ciò che sia di loro utilità. Quanto raccolto, potrà essere consegnato presso il centro di raccolta presso l’oratorio della Chiesa S. Maria delle Grazie.

Chi volesse partecipare all’iniziativa, può recarsi nei punti vendita che hanno aderito: Happy Pet Via Madonna del Carmine, Il mondo degli animali Viale Europa, Animal Planet Via Giotto, La Fattoria di Lorella adiacente Eurospin, Central Market di Domenico Amato in Via Risorgimento, dove sarà possibile acquistare anche disinfettanti, generi ed alimenti che possano servire anche a tutta la popolazione ucraina.

Grazie a quanti hanno offerto la loro collaborazione e a chi aderirà all’iniziativa.