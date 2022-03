Da martedì non si hanno più notizie di un giovane di 27 anni originario di Pertosa, scomparso da Berlino, dove si trovava.

Francesco Boninfante dalla Svizzera, dove vive, era andato a trovare un amico in Germania. Martedì mattina è uscito per una passeggiata e non è più rientrato a casa.

Del caso sono state informate le autorità tedesche e sono in corso indagini per provare a rintracciare il Francesco Boninfante.