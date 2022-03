Dilettanti: gli intrecci del week-end delle cilentane di Serie D ed Eccellenza

Nel week-end alle porte tornano in campo i campionati dei dilettanti. Per le squadre del nostro territorio occhi puntati su Serie D ed Eccellenza. In quarta serie Polisportiva e Gelbioson sono inserite nel gruppo I mentre nel torneo regionale sull’avvincente girone C di Eccellenza con Agropoli, Calpazio e Virtus Cilento protagoniste sui manti erbosi della Campania.

DILETTANTI: IN SERIE D TURNO NUMERO 28 ALLE PORTE NEL GIRONE I

Gelbison e Polisportiva Santa Maria impegnate con Paternò e Sancataldese.

Rossoblù al comando, giallorossi al ridosso della zona play-off.

La classifica dei bomber del gruppo I del torneo Nazional DIlettanti

ECCELLENZA GIRONE C: SI SCENDE IN CAMPO PER IL VENTUNESIMO TURNO

Questo il prossimo turno in programma nel week-end alle porte nel gruppo C d’Eccellenza campano.

Questa invece la classifica del raggruppamento con le cilentane presenti.

Questa infine la classifica dei marcatori del raggruppamento in questione.