Ad Agropoli un monumento per il personale sanitario morto di covid | VIDEO

AGROPOLI. Inaugurato, presso i Giardini dedicati ai caduti di Nassiryia, il monumento dedicato al personale sanitario vittima del Covid-19, al loro impegno, sacrificio e coraggio.

L’iniziativa è stata promossa dalla Farmacia Barlotti, quest’ultima ha voluto donare alla Città, un’opera dell’artista agropolese Erminio Ariano. Un momento solenne che ha visto la presenza, oltre che dell’amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Adamo Coppola, del Prefetto di Salerno, Francesco Russo; in rappresentanza del Governo.

Il Prefetto, durante il suo intervento, ha voluto ringraziare la Farmacia Barlotti, nella persona del Dott. Ignazio Milillo, per aver omaggiato chi ha lottato e sta continuando a farlo, per sconfiggere un nemico subdolo; che ha sconvolto le vite di tutti e che ha cambiato, in modo radicale, il nostro modo di vivere e di pensare.

Emozionanti le parole del sindaco Coppola e della Dott.ssa Rosa Lampasona; che hanno ripercorso, insieme a tutti i presenti alla cerimonia, le settimane difficili del lockdown, iniziato il 9 marzo di due anni fa; momenti e mesi che non dimenticheremo mai, ma che speriamo possano essere, al più presto, solo un brutto ricordo da poterci lasciare alle spalle.

Inoltre, la Farmacia Barlotti, ha voluto donare alla comunità agropolese, anche un defibrillatore, installato dinanzi la Casa Comunale, centro nevralgico per la sua vicinanza alla scuola primaria, la parrocchia e il centro cittadino.