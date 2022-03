Premio Primula d’oro: oltre 15mila voti in dieci giorni

Proseguono le votazioni per l’assegnazione del Premio Primula d’Oro, giunto alla sua VIII edizione. A soli 10 giorni dall’inizio della seconda fase di votazione, sono oltre 15mila i voti pervenuti nella redazione di InfoCilento.

Gli utenti del web, nella prima fase, hanno scelto liberamente, senza alcun nome imposto dall’organizzazione, i propri candidati per le seguenti categorie: politica, cultura/arte/spettacolo, sport, giornalismo/editoria; imprenditoria, eventi, enogastronomia, associazionismo e social.

In questa seconda fase, è possibile esprimere la propria preferenza, scegliendo tra i nomi dei cinque finalisti, per ogni categoria, che si contenderanno il podio per ricevere l’ambito “oscar” del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, assegnato a conclusione di ogni anno ai cittadini del comprensorio che si sono distinti nel proprio settore.

Sarà possibile, votare fino alla mezzanotte del 27 marzo– leggi qui– compila il modulo e invia i tuoi voti. Ricordiamo che: le votazioni sono anonime, si potrà votare soltanto una volta dal medesimo dispositivo. Tra i voti pervenuti nella prima fase, annullati quelli relativi a componenti della redazione di InfoCilento.it