Ecco Novavax, il nuovo vaccino arriva ad Agropoli

AGROPOLI. Il vaccino Novavax arriva ad Agropoli. A partire da venerdì 11 marzo, infatti, sarà somministrato anche presso il locale centro vaccinale. Potranno essere sottoposti all’inoculazione di Novavax soltanto i cittadini non ancora vaccinati, quindi in attesa della prima dose. Prevista la somministrazione anche di una seconda dose a distanza di 21 giorni.

Il centro vaccinale, lo stesso giorno, sarà aperto anche per seconde e terze dosi, con Pfizer o Moderna a scelta dell’utenza.

Novavax: ecco il nuovo vaccino

Il vaccino Nuvaxovid (Novavax) si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti, già usata per altri vaccini, come quello già in uso contro l’epatite B e il papilloma virus. L’uso è stato autorizzato dall’AIFA.

La somministrazione della seconda dose dovrà essere effettuata a distanza di tre settimane dalla prima. Il sistema, contestualmente alla scelta dell’appuntamento della prima dose, fisserà l’appuntamento per la seconda dose.

I dati disponibili sul vaccino Novavax hanno mostrato una efficacia di circa il 90% nel prevenire la malattia COVID-19 sintomatica anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Il profilo di sicurezza si è dimostrato positivo, con reazioni avverse prevalentemente di tipo locale.

Diverse regioni hanno già cominciato la somministrazione di questo nuovo vaccino che presto sarà disponibile in tutti i centri del Cilento.