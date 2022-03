Donne in marcia per la pace a Castellabte

CASTELLABATE. Nel tardo pomeriggio di ieri si è svolta la marcia della pace a Castellabate che, partita da Piazza Matarazzo, ha raggiunto Piazza Lucia dove, proprio sotto la Casa Comunale è stata resa ancor più unica e toccante da emozioni, sensazioni e momenti musicali. Ad organizzare questo evento per celebrare le donne, proprio in occasione della loro festa, e per dire no alla guerra, sono state le donne dell’amministrazione comunale Nicoletta, Dalila e Marianna insieme a Claudia e Simona.

Marcia per la pace a Castellabate: l’iniziativa

Blu e giallo, i colori delle bandiere portate proprio da donne e bambine ucraine che vivono ormai da anni qui a Castellabate e le fiaccole ardenti di speranza impugnate dai partecipanti.

I commenti

“Ringrazio tutte le donne dell’amministrazione che hanno organizzato questa manifestazione così toccante e importante, che anima in noi la speranza. Oggi doveva essere festeggiata soltanto la donna, come fulcro principale della nostra società, invece siamo qui, a dire basta alle atrocità della guerra in Ucraina. Esprimo tutta la nostra solidarietà nei confronti di questo popolo e vogliamo essere concretamente d’aiuto per tutti coloro che fuggono dalla guerra”, così il Sindaco Marco Rizzo ha commentato la marcia per la pace a Castellabate.

“La donna deve imparare a sentirsi libera nelle azioni e scelte, perché nessun altro è in grado di decidere per lei. Essa deve essere padrona della sua vita e deve imparare a dare valore e priorità a se stessa tutti i giorni”, afferma l’Assessore Marianna Carbutti.

“La storia delle donne è una storia che racconta di lotte e sfide per la propria affermazione personale e professionale. Ricordando queste donne coraggio parlare oggi di violenza, discriminazione di genere e di femminicidio è davvero un fallimento per l’umanità intera. A tutto il popolo Ucraino esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà”, dichiara il Consigliere Dalila Russo.

“Al grido, al pianto e al dolore di ogni donna vittima di questa guerra volgiamo che giunga il nostro messaggio, Forza siamo con voi! La guerra non ha un volto di donna, ma nemmeno un volto di uomo. La guerra è solo atroce follia e contro questa vogliamo urlare basta!”, questo il commento sulla marcia per la pace a Castellabate dell’Assessore Nicoletta Guariglia.