Gelbison Femminile: pari per le rossoblù, a segno Di Santi, Palumbo e Bosco

Nel week-end da poco archiviato è tornata in campo la Gelbison Femminile, inserita nel girone B di Serie C di calcio a 5 a tinte rosa.

GELBISON FEMMINILE: PAREGGIO CON IL QUARTOGRAD

Nel gruppo B, dopo 13 turni, la Gelbison resta terza, ad un punto dalla seconda piazza, dopo il pari per 5-5 contro il Quartograd. Per il quintetto rossoblù cilentano di coach Vincenzo Orrico, a quota 30 e con una gara da recuperare con il Capri, non bastano la tripletta di Di Santi e le marcature di Palumbo e Bosco.

Nel girone A di Serie C, invece, primeggia sempre il Futsal Sarno di mister Vitter che supera per 6-1 anche il Torella dei Lombardi. Per le sarrastre, prime con 36 lunghezze in graduatoria, decidono le reti di De Maio, doppietta, Vicedomini, Pisapia, Zoppo e Forino.



NELLA SERIE A2 DEL FUTSAL SESTO SUCCESSO DI FILA PER LA SALERNITANA

Non si ferma più la Salernitana Femminile 1970 che centra il sesto successo di fila in un girone di ritorno da incorniciare. Nella trasferta con la Futsal Wolves continua dunque la striscia positiva a tinte granata con le ospiti a mettere subito le cose in chiaro. Nel girone D di Serie A2 il quintetto di coach Lanteri e sempre terzo a 40 punti in classifica, a -6 dal secondo posto.

Nelle battute iniziali, infatti, Di Martino e Antonia Giugliano siglano le due marcature che mettono in discesa la gara. Con il passare dei minuti la pressione cresce sino a concretizzarsi con il tris firmato da D’Angelo mentre Di Martino, doppietta, cala il poker che chiude in anticipo la gara e portando le due squadre negli spogliatoi sul parziale di 0-4.

Nel secondo tempo la quinta e la sesta marcatura vedono Gozalez trovare l’angolino giusto mentre le napoletane trovano il gol della bandiera con Iervolino e accorciano ulteriormente le distanze poi con Miroballo.

NELLA SERIE C DI CALCIO AD 11 CADE LA VIS MEDITERRANEA SOCCER



Nella Serie C di calcio ad 11, nel girone C, inciampa la Vis Mediterranea Soccer. L’undici di Siano, nel 19° turno di campionato cede per 3-1, con rete vana siglata dalla centrocampista Serena Sabatino, sul campo delle laziali del Grifone GIalloverde. Le gialloblù, guidate da Valentina De Risi, restano cosi ferme a 27 punti a -3 dal quinto posto.

IN ECCELLENZA COMANDA LA SALERNITANA



Si è giunti alla quindicesima giornata, invece, nell’Eccellenza campana dove il derby tra l’Asad Pegaso e la Salernitana 1919 viene vinto dalle granata per 0-2. A decidere la sfida, con una rete per tempo, la solita Adriana Mercede, attaccante in rete al 5′ di gioco e dopo un giro di lancette nella ripresa.

Al “Nuovo Pimavera” di Bellizzi passo falso del team di Pontecagnano guidato da mister Miche Dorini che rimane quarto a 31 punti mentre la rosa di Mariano Turco è sempre prima grazie alle 43 lunghezze messe in cassaforte sino ad ora.

Cede per 4-0, poi, la Nocerina, ultima della classe, che esce sconfitta dall’incrocio con le napoletane del Casalnuovo.