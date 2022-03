Da Nord a Sud a cavallo, Anna Maria Bosshard fa tappa nel Golfo di Policastro

POLICASTRO. Questa è una storia che si legge tutta d’un fiato, capace di rapire l’attenzione e scaldare il cuore.

É un’avventura senza tempo, quella di una giovane ragazza che ha deciso di prendere in mano le redini della propria vita e condurla fuori dagli schemi.

Stanca delle abitudini e delle convenzioni, la 23enne Anna Maria Bosshard ha deciso di programmare un viaggio di 2000 km, in sella ai suoi due cavalli Bamiro e Rhiannon e il suo cane da pastore Sparta, che seguisse il perimetro dell’Italia.

Un lungo cammino, che parte da Gorzegno, in Piemonte, per concludersi a Butera, in Sicilia, dove Anna Maria inizierà una nuova vita insieme al compagno Simone, allevando cavalli e coltivando un terreno di quattro ettari.

Così, invece di far trasportare gli animali da una ditta, ha deciso di realizzare il suo sogno nel cassetto: attraversare l’Italia, da Nord a Sud, a cavallo.

Un’impresa ardua e folle allo stesso tempo che diventa un’occasione per ritrovare quel profondo contatto con la natura insito in lei fin da piccola.

Nel mezzo della sua cavalcata, tanti gli incontri, le persone e le esperienze vissute da Annamaria che racconta fedelmente sul suo blog “Da Nord a Sud” e sui social.

In questi giorni, il viaggio ha fatto tappa anche nel Golfo di Policastro.

Ad ospitare la giovane e i suoi “amici” è stato il San Fantino Ranch, situato a Policastro Bussentino.

Il maneggio è, infatti, il luogo ideale per vivere a pieno la passione per i cavalli, tra lezioni di equitazione dedicate a bambini ed adulti, passeggiate in gruppo e in coppia, addestramento e moltissime attività.

“Diventare tappa di questo lungo percorso ci ha riempito il cuore di gioia – dice Giuseppe Liano, titolare del ranch – è la seconda volta che, in così poco tempo, siamo stati scelti come punto di appoggio e di riferimento.

Per noi, è importante sostenere questi progetti e soprattutto aiutare le nuove generazioni.

Ecco perché siamo e saremo sempre aperti a tali iniziative”.