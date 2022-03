Altavilla: salvarono uomo dal suicidio, nota di merito per i carabinieri

ALTAVILLA SILENTINA. Una nota di merito per Massimiliano Mirra, maresciallo Maggiore, Pierpaolo Coppola, Mresciallo Capo, i vice brigadieri Vito Mirra e Francesco Russo, l’appuntato scelto Giuseppe Martucci e il carabiniere scelto Ivano Mastrandrea. E’ quanto ha deciso l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Cembalo, conseguente ad un importante gesto messo in atto dagli uomini dell’Arma nel 2020.

Salvarono uomo dal suicidio: la vicenda

Nella notte del 23 aprile, infatti, in piena pandemia, un uomo residente ad Altavilla Silentina e sofferente di problemi psichiatrici, tentò il suicidio procurando una violenta deflagrazione all’interno della sua abitazione, utilizzando due bombole di gas.

L’esplosione provocò notevoli danni anche ai veicoli parcheggiati in via Santa Maria. L’uomo rimase in uno stato confusionale e i militari della Stazione di Altavilla Silentina e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Eboli con grande coraggio gli salvarono la vita, impedendogli anche di gettarsi dalla finestra.

I militari intervenuti in quell’occasione hanno agito in una situazione di grave pericolo portando in salvo l’uomo ed evitando ulteriori esplosioni che avrebbero potuto causare danni a persone e cose. In questo modo hanno dimostrato uno spiccato senso del dovere e spregio del pericolo. La Prefettura di Salerno con una nota ha proposto la ricompensa al Merito Civile in favore dei carabinieri protagonisti del gesto eroico.

L’esecutivo Cembalo ha pertanto ritenuto di “dover esprimere un sentimento di vivo apprezzamento nei confronti dei militari che ancora una volta hanno dimostrato senso del dovere e coraggio nell’operazione, doti riconosciutegli dalla comunità altavillese che si riconosce nei valori di altruismo ed impegno“.