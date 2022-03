A Vallo della Lucania il volontariato si tinge di rosa

VALLO DELLA LUCANIA. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, abbiamo raggiunto l’associazione Protezione Civile Cilens Dea O.D.V Città di Vallo della Lucania che, in questo giorno significativo rivolge un pensiero a tutte le sue volontarie. Donne che ogni giorno, con passione, dedicano il loro tempo alla sicurezza, alla resilienza e alla prevenzione, contribuendo al benessere del territorio e della comunità tutta.

“Tutte uguali, ma allo stesso tempo tutte diverse, ognuna col proprio tempo, poco o tanto che sia, ricavato tra mille e più cose della quotidianità. La parità di genere e l’impegno rosa nel mondo del volontariato fa passi avanti…ma tanto ancora c’è da fare”, così il Presidente dell’associazione, Rosa Paparo che continua:

“I più recenti dati Istat, evidenziano anche nel volontariato un cammino progressivo verso l’uguaglianza tra donna ed uomo. Inoltre sempre più donne ricoprono ruoli di spicco nel mondo del sociale apportando contributi notevoli alla società. Ne è l’esempio l’associazione che rappresento, in qualità di Presidente, la quale vanta un notevole numero di volontarie che con spirito di abnegazione sono state, sono e saranno sempre operative in ogni momento in cui sarà necessario il nostro supporto”.

In seno allo stesso Consiglio Direttivo, sono presenti anche altre importanti figure femminili, il Vicepresidente, la dott.ssa Paola Schiavo, la dott.ssa Maria Rizzo e la prof.ssa Maura Giudice.

Un volontariato sempre più organizzato e al passo coi tempi, che si tinge di rosa e che merita sempre una grande attenzione, perché sono proprio i volontari le risorse più preziose per la crescita sociale e culturale del Paese.

Così, nel giorno in cui celebriamo le donne e le loro mille sfumature, la Protezione Civile Cilens Dea porge i suoi auguri a tutte le sue volontarie:

Maria Cristina, Peppa, Graziella, Gaetana, Nina, Nelly, Maria Antonietta, Teresa, Luigina, Antonietta, Anna, Alessandra, Rosalia, Gianna, Maria Vittoria, Enza, Giovanna, Rosa, Veronica, Natascia, Gerarda, Alfonsina, Alessia, Olga, Mikela, Mariolina, Lara, Antonella, Maria Teresa, Angelina, Federica, Lucia, Emanuela , Maria.

“Noi tutte volontarie facciamo parte di un universo speciale…la generosità è anche la forza di un sorriso donato al prossimo”, conclude fiera il Presidente.