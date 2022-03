Dal Cilento alle Eolie: si parte il 19 giugno

Da Sapri alle Eolie, la flotta Alicost pronta a partire. Dall’ 16 giugno i collegamenti marittimi per le isole dell’arcipelago siciliano riprenderanno la navigazione. Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari si potranno raggiungere in appena 2 ore, con partenza da Sapri.

I collegamenti dal Cilento alle isole Eolie

I collegamenti saranno attivi dal 16 giugno fino al 29 agosto e attraverso il sito dell’armatore è già possibile prenotarsi. La linea marittima da Sapri alle Eolie avrà come primo orario di partenza 9.40 per raggiungere Stromboli in appena due ore (h. 11.40) Panarea in meno di 3 ore (h. 12.15), Salina in 3 ore (h. 12.40), Vulcano in meno di 4 ore (h. 13.10) e Lipari in 4 ore (h. 11.40).

Il rientro è previsto da Stromboli alle 17.30 per arrivare a Sapri alle 19.45. Previsto un servizio navetta per la stazione ferroviaria.

Il tutto navigando in pieno comfort. Del resto affidabilità e cortesia sono le due principali caratteristiche della compagnia marittima Alicost, che offre a bordo, di tutte le proprie unità veloci, soluzioni e assistenza all’utenza in fase di imbarco e sbarco, con un’attenzione particolare ai soggetti con mobilità ridotta. Per ogni ulteriore informazione e prenotazioni, è possibile consultare il sito della società.

Il servizio per le Eolie è stato attivato per la prima volta lo scorso anno; in passato diversi annunci ma una serie di problemi logistici avevano imposto un rinvio dell’attivazione del servizio.