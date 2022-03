Da Agropoli offese alla città di Firenze: caso in consiglio comunale

AGROPOLI. “Firenze, cesso d’Italia. Se i fiorentini venissero ad Agropoli, non sarebbero così brutti come sono. Una società plurifallita che porta maglie di un colore cupo e luttuoso”. Queste alcune delle frasi che il giornalista Sergio Vessicchio ha rivolto in un video ai tifosi della Fiorentina.

Le accuse alla città di Firenze

La bagarre è iniziata a margine della partita di Coppia Italia tra la formazione viola e la Juventus. Allo stadio Artemio Franchi, infatti, i tifosi avrebbero rivolto cori ingiuriosi nei confronti dei bianco-neri, provocando l’ira del blogger agropolese che in alcuni video ha risposto accusando a suo volta il pubblico di Firenze.

In un primo messaggio pubblicato on line Vessicchio aveva detto: «E’ stata terribile l’accoglienza riservata alla Juventus. Firenze è un pubblico di mea. Questa squadra non dovrebbe stare in un campionato di calcio, gli emuli dei terroristi e dei belligeranti russi non dovrebbero entrare negli stadi».

Poi ha aggiunto: «Non posso nascondere l’ipocrisia: con quel dialetto ridicolo che hanno e quella spocchia insopportabile, sono terroristi a tutti livelli. Il pubblico fiorentino è incivile, cartina di tornasole di una città cupa, fredda, senza alcuna bellezza. Meritavano di perdere così, con un’autorete all’ultimo minuto, quei delinquenti sugli spalti. Per favore non mi dite mai più che Firenze è attraente, storica, piena di monumenti, letteratura, bella e bla bla bla. Firenze è una città di mea e nel calcio lo dimostra».

In un secondo video Vessicchio ha rincarato la dose, subendo gli insulti di mezza Italia ma anche balzando alle cronache nazionali. Prima l’intervista radiofonica con Giuseppe Cruciani a “La Zanzara”, su Radio 24, poi la chiamata di Tiki Taka (Italia 1), dove Vessicchio dovrebbe essere ospite questa sera in seconda serata.

Il caso in Consiglio Comunale

Quanto accaduto non ha lasciato indifferente la politica: Lega e Fratelli d’Italia hanno chiesto di querelare Vessicchio e del caso dovrà rispondere anche il sindaco Dario Nardella considerato che sul caso è stata presentata un’interrogazione che verrà discussa oggi.