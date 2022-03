Convergenze apre nuovi uffici a Trentinara: ospiteranno data center e Academy

Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only), ha inaugurato sabato 5 marzo la nuova sede operativa di Trentinara, in Provincia di Salerno, rinforzando ulteriormente il presidio aziendale nella provincia di Salerno.

I nuovi uffici sono situati in un edificio di oltre 400mq, suddiviso su due livelli. Sul primo livello si troverà il nuovo Data Center aziendale, che ospiterà gli apparati di Disaster Recovery dei servizi Convergenze e che, insieme al Data Center primario situato nel Convergenze Innovation Center, si candida ad essere uno dei più avanzati e potenti del Sud Italia.

Il secondo livello sarà invece sede del Convergenze Academy, il centro di formazione dedicato ai nuovi talenti informatici e rivolto a 20 ragazzi diplomati o appena laureati in discipline tecniche-informatiche, preferibilmente provenienti dal Cilento o comunque residenti in provincia di Salerno. Il percorso di formazione sarà basato sul modello CBL – Challenge Base Learning.

La struttura è inoltre un esempio di architettura sostenibile, costruita tenendo conto dei più elevati standard di risparmio energetico, ed è il risultato di una ristrutturazione conservativa: è stata utilizzata la pietra per mantenere la storicità dell’immobile originale e la struttura risulta, dunque, perfettamente integrata nel centro storico del paese.

L’apertura della nuova sede conferma la volontà da parte di Convergenze di posizionarsi saldamente come operatore di riferimento nel territorio campano e, in particolare, nella provincia di Salerno, e rinnova inoltre il rapporto di collaborazione tra l’azienda ed il Comune di Trentinara, località da tempo servita da fibra ottica proprietaria di Convergenze e nella quale è stata recentemente installata una colonnina EVO. Allo stesso tempo, l’inaugurazione rappresenta un nuovo tassello dell’affermazione di Convergenze a livello nazionale: nell’ultimo biennio Convergenze ha accelerato il proprio processo di espansione in nuovi territori, aprendo nuove sedi e distaccamenti a Battipaglia, Napoli, Avellino, Poggibonsi in Toscana ed in Trentino Alto-Adige.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del Sindaco di Trentinara Rosario Carione, delle Istituzioni per la promozione del territorio e dei rappresentanti dell’imprenditoria locale.

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze ha così commentato: “L’apertura della nuova sede rafforza la nostra presenza diretta nel territorio salernitano, da sempre area di riferimento del nostro business. Vogliamo portare innovazione a livello locale, per questo abbiamo scelto di costruire il nostro nuovo Data Center, origine di tutti i nostri servizi TLC più evoluti, proprio a Trentinara. Crediamo inoltre nelle potenzialità delle persone di talento, per questo la nuova sede sarà il cuore del Convergenze Academy, un vero e proprio centro di formazione in ambito informatico”.