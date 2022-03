Agropoli, Cianciola spiega i motivi del mancato accordo

Riceviamo e pubblichiamo, di seguito, nota stampa del gruppo a sostegno del candidato sindaco Nino Cianciola in merito al tavolo politico tenutosi questo pomeriggio tra partiti e liste civiche della coalizione di centro sinistra.

Ecco il testo della nota:

Nino Cianciola, a nome dei tanti amici con cui da tempo sta condividendo un percorso politico comune e che hanno individuato in lui il candidato alla carica di Sindaco nelle prossime elezioni amministrative per il Comune di Agropoli, verificate le difficoltà all’interno del centro-sinistra allargato e soprattutto all’interno del Partito Democratico (come recentemente dichiarato con nota della segreteria provinciale) nell’immaginare un nuovo percorso che possa rappresentare una discontinuità rispetto all’ultima gestione amministrativa del Comune di Agropoli, ritiene di non dover partecipare a qualsiasi ipotesi di elezioni “primarie” e ufficializza la propria candidatura con il gruppo civico che lo sostiene””

In settimana sarà indetta una conferenza stampa di presentazione