Portici-Gelbison: Gagliardi-gol, i vallesi vincono nel finale

Si è tornati in campo nel pomeriggio di oggi per il ventisettesimo turno del gruppo I di Serie D, l’ottavo del girone di ritorno. La Gelbison era di scena in trasferta contro il Portici allo stadio “San Ciro”: i rossoblù cercavano i tre punti dopo il successo rimediato nell’ultima uscita contro il Trapani. La gara dei cilentani, diretta da Fabrizio Ramondino di Palermo, termina 0-1 con la squadra di Gianluca Esposito che sale a quota 57 punti al primo posto della classifica.

Portici-Gelbison: il primo tempo

Nelle fasi inziali della gara le squadre si studiano: la Gelbison al 9′ invoca un rigore visto che Pipolo viene steso in area ma l’arbitro lascia correre. Al 12′ dal binario destro Romano mette nel mezzo ma D’Agostino blocca la sfera senza problemi, lo stesso calciatore un minuto dopo tira dalla distanza mettendo ampiamente sul fondo. La Gelbison ci prova su calcio d’angolo al 18′ ma Marchetti non gira a dovere non riuscendo cosi a creare grattacapi al portiere avversario. Non va meglio a Silvestre al 21′ che calcia dalla misura mettendo sopra la traversa. Al 25′ poi Chinnici crossa dalla sinistra ma Khoris al centro dell’area viene anticipato di testa.

Portici pericoloso al 31′ con Carotenuto che su punizione defilato coglie l’incrocio dei pali a D’Agostino battuto. Nel finale di frazione succede poco: al 42′ Oggiano mette una palla invitante nel cuore dell’area ma nessun rossoblù arriva sulla sfera. L’ultima emozione vede Pipolo tirare dai 25 metri senza centrare il bersaglio grosso.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con una rete annullata, per fuorigioco, a Khoris bravo a girare in fondo al sacco un tiro di Pipolo che al 3′ viene murato su una conclusione dall’interno dell’area. Al 5′ Silvestre, per i padroni di casa, tira in maniera telefonata agevolando la parata di D’Agostino mentre Manfrellotti al 12′ alza di testa sopra la traversa. Gelbison vicina al vantaggio a 23′ con Gagliardi che dall’interno dell’area perde l’attimo giusto prima di sparare su Schaeper in uscita. Poco dopo si rivede il Portici ma l’inzuccata di Marino sfila di un metro alla destra di D’Agostino. La gara si trascina cosi sino alle battute finali quando Conti sparacchia alto dalla distanza. Proprio all’ultimo respiro, dopo un’azione prolungata della Gelbison, Gagliardi incrocia in maniera imprendibile sul palo più lontano risolvendo una gara molto combattuta.

Il tabellino

Gelbison (3-4-3) D’Agostino, Pipolo (19′ st Conti), Gonzales, Uliano, Barbetta, Khoris( 30 st Ortolini), Chinnici, Marchetti, Fois( 16′ st Onda), Oggiano (16′ st Faella), Sparacello (11′ st Gagliardi). A disp: Petriccione, Cardore, D’Angelo, La Gamba. All: Esposito

Portici (4-3-3) Schaeper, Cirillo, Russo, Silvestre, Riccio, Maranzino, Scala, Carotenuto, Marino (39′ st Stallone), Manfrellotti, Romano (29′ st Filogamo). A disp: Zizzania, Pisani, Guida, Castagna, Calvanese, Granata, Mollisso. All: Sarnataro.

Arbitro: Ramondino di Palermo (Schirinzi-Fedele).

Marcatori: 47′ st Gagliardi

Ammoniti: Gonzales Corner: 2-2 Recupero: 4′ pt-5′ st.