“Storie di donne”, Castellabate premia le sue eccellenze

CASTELLABATE. Domenica 6 Marzo 2022 alle ore 16:00 nel Castello dell’Abate si svolgerà un incontro dal titolo “Storie di donne” in occasione della giornata internazionale delle donne del prossimo 8 Marzo. Parteciperanno Roberta Piccirillo, Presidente Fidapa sezione di Castellabate, il Sindaco Marco Rizzo ed Enrico Nicoletta, responsabile promozione turistica e culturale di Castellabate, come moderatore.

Nel corso della cerimonia verranno consegnati dei riconoscimenti a diverse donne impegnate nel sociale, commercio, sicurezza, cultura e spettacolo.

“Sono lieto di invitare la cittadinanza a questa manifestazione in cui si celebra la figura della donna impegnata nella società sotto differenti aspetti, proprio in occasione del prossimo 8 Marzo, giornata internazionale della donna. All’interno della società il suo ruolo è sempre più attivo e impegnato, per questo le va conferito il riconoscimento che merita”, afferma il Sindaco Marzo Rizzo.