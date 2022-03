Sondaggio: conflitto in Ucraina, credi sia possibile lo scenario di una terza guerra mondiale?

Mai avremmo pensato di rivivere in Europa l’incubo di una guerra, l’invasione dei russi in Ucraina vorremmo fosse solo un brutto incubo. E invece no, la realtà è brutale: migliaia di persone sono in fuga dalle loro case, c’è chi si rifugia nei bunker, chi nelle stazioni metropolitane, chi zaino in spalla prova a raggiungere a piedi il confine più vicino e chi, invece, decide di restare e difendere la patria.

I filmati delle incessanti esplosioni nel cuore della notte fanno rabbrividire solo a vederle, ed è impossibile immaginare l’angoscia del popolo ucraino in queste ore. E mentre in Russia continuano le proteste e la dura repressione della polizia, oggi ci sarà il incontro tra le delegazioni di Ucraina e Russia per cercare di trovare una mediazione.

Da otto giorni, l’Ucraina resiste, ma lo scenario è raccapricciante. “La città di Kyiv è la nuova Gerusalemme, sentiamo che sta diventando la capitale spirituale del mondo” – afferma l’arcivescovo Sviatoslav Shevchuk – “ogni giorno in Ucraina muoiono mille soldati russi. Ci sono già più di settemila morti da parte dei nostri nemici”.

Dal nostro sondaggio è emerso che il 64% dei nostri utenti, teme lo scenario di una terza guerra mondiale.

“Basta sofferenza, abbiamo il cuore in mille pezzi”.

Quello che sta succedendo a Kiev potrebbe essere una miccia pronta ad infiammare lo scenario internazionale. “Una Terza Guerra Mondiale, se dovesse scoppiare, sarebbe nucleare e devastante”, ha fatto sapere il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. “Eravamo pronti alle sanzioni, ma non ci aspettavamo che venissero imposte ad atleti, giornalisti e rappresentanti del settore culturale”.

Allo Stato attuale la Nato ha deciso di non intervenire militarmente a sostegno dell’Ucraina, anche se l’Ue e gli Stati Uniti hanno deciso di inviare a Kiev aiuti economici e forniture militari. Inoltre, stando a quanto detto, non ha allertato le sue forze di deterrenza nucleare, presenti anche sul nostro territorio: 120 dichiarate e più di 20 basi militari Usa totalmente segrete. Intanto nelle ultime ore, sono stati avvistati due aerei militari, tipo caccia, nei cieli del Cilento.

