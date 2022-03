Il Comune di Rofrano, punta alla messa in sicurezza del vecchio edificio scolastico

ROFRANO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Cammarano, intende partecipare all’ avviso pubblico per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole; da finanziare nell’ambito del PNRR.

E’ stato approvato il progetto di fattibilità tecnica- economica per la demolizione dell’ala del vecchio edificio scolastico in Via Canonico Ronsini.

Il progetto dei lavori, prevede un importo complessivo pari a € 1.540.000,00; di cui € 992.979,01 per lavori e € 547.020,99 di somme messe a disposizione.

Gli Enti interessati, devono far pervenire la propria candidatura entro le ore 17:00 dell’11 febbraio 2022 alla Giunta regionale della Campania; esclusivamente online utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Bandi Online, disponibili al link: https://bol.regione.campania.it