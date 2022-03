Finisce contro un cavo d’acciaio: ciclista di Agropoli ferita

Attimi di paura ieri per una ciclista di Agropoli rimasta ferita ad Eboli. La giovane stava transitando a bordo della sua bicicletta sulla Sp30, che dal centro ebolitano permette di raggiungere la litoranea, quando all’improvviso è incappata in un cavo di acciaio che transennava una zona dove si era verificato precedentemente un incidente.

Ciclista di Agropoli ferita: la dinamica dell’incidente

Qui erano in corso delle operazioni di rimozione di un camion che si era ribaltato. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, nei pressi di una rotatoria.

La ciclista di Agropoli è rimasta ferita e ha rischiato di essere decapitata. Immediato l’intervento sul posto dei carabinieri e del personale del 118.

I soccorsi

La donna è stata trasferita presso l’ospedale di Eboli dove è stata medica. Sono stati necessari diversi punti di sutura alla gola per ricucire il taglio. La donna, per fortuna, non è in pericolo di vita.