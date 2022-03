Si gioca troppo: sindaco di Montesano limita utilizzo slot machine

MONTESANO SULLA MARCELLANA. Il sindaco del popoloso comune del Vallo di Diano interviene con una ordinanza per regolamentare nei locali gli orari di utilizzo delle slot machine che prevedono vincite in denaro.

La sospensione orari dell’attività di gioco con apparecchi da intrattenimento, in base a quanto previsto dall’ordinanza del sindaco Giuseppe Rinaldi, per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l’accesso ai minori, è di dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico dalle ore 23:00 alle ore 9:00 e 2 ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle ore 12:30 alle ore 14:30; per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l’accesso ai minori, per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle ore 2 alle ore 10.

Per chi non rispetterà quanto previsto dall’ordinanza sono previste sanzioni fino a cinquemila euro.