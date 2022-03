Messa in sicurezza del territorio: Teggiano beneficiario di un contributo dal Ministero

TEGGIANO. Il Comune, guidato dal sindaco Michele di Candia, è risultato beneficiario di un contributo da parte del Ministero dell’Interno; al fine di provvedere alla messa in sicurezza degli edifici pubblici del territorio.

Il progetto

Nello specifico, l’Ente, intende provvedere alla manutenzione delle strade comunali- Area Sud e messa in sicurezza delle strade comunali Area Nord; per un importo complessivo pari a € 995.000,00 e pertanto è possibile presentare per l’anno 2022, istanza per un importo massimo di € 510.000,00.

Il Decreto del Ministero dell’Interno, infatti, prevede l’erogazione di contributi per l’annualità 2022 per interventi riferiti ad opere pubbliche e di messa in sicurezza di edifici già presenti sul territorio.

Ciascun Comune può fare richiesta di contributo che non può essere superiore a € 1.000.000 per una popolazione fino a 5000 abitanti.

“Intendiamo sfruttare questo contributo, con lo scopo di intervenire con lavori di manutenzione alle strade comunali; alla messa in sicurezza per prevenire il rischio del dissesto idrogeologico”– così fanno sapere dal Comune.