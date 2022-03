L’Almanacco del 2 marzo 2022

Almanacco del 2 marzo 2022:

Santi del giorno: San Quinto il Taumaturgo (Confessore)

Sant’Agnese di Boemia (Principessa, Badessa)

San Ceadda (Chad) di Lichfield (Abate e Vescovo)

San Lorgio (Martire)

San Troade (Martire)

Etimologia: Agnese, il nome era già usato dai greci nella forma Haghné, latinizzata in Agnés, e deriva dall’aggettivo haghné con il significato di “casta, pura”.

Proverbio del giorno:

La polvere di marzo vale oro e argento.

Aforisma del giorno:

La forza è confidente per natura. Nessun più sicuro segno di debolezza che il diffidare istintivamente di tutto e di tutti (Arturo Graf)

Accadde Oggi:

1896 – Becquerel scopre la radioattività: Uno scienziato francese si accorse per primo dell’esistenza di un fenomeno naturale che, se governato o indotto artificialmente, avrebbe fornito utili strumenti di indagine alla chimica e alla medicina. In caso contrario, veniva a costituire un pericolo letale per l’uomo.

1933 – Esordio al cinema di King Kong: Un gorilla di 10 metri, sopravvissuto sull’isola del Teschio, con altre creature, all’estinzione dei dinosauri, si ritrova catapultato tra i grattacieli di New York, dove, per amore di una donna, si compie il suo tragico destino.

Sei nato oggi? Hai una natura fortemente impressionabile: sei attratto dalla magia ma fai molta attenzione perché potresti essere vittima di individui senza scrupoli. Cerca invece di concentrare le tue energie sul lavoro dove con un po’ di impegno e costanza in più, potresti ottenere ottimi risultati. La vita affettiva è felice e puoi contare su di un partner tenero, affettuoso e, nello stesso tempo, abbastanza pratico da aiutarti nelle tue scelte.

Celebrità nate in questo giorno:

1942 – Lou Reed: Artista decadente per antonomasia, è tra i pochi che sono riusciti a coniugare la poesia con il rock. Americano di Brooklyn, Lewis Allan Reed soffre fin da piccolo il male di vivere.

1971 – Stefano Accorsi: Partita da una battuta in inglese maccheronico, la sua carriera di attore a un certo punto ha messo la “freccia” seguendo il “red carpet” dei palcoscenici internazionali.

1924 – Walter Chiari La sua comicità frenetica e surreale, unita alle spiccate capacità parodistiche, ha fatto scuola sul piccolo e grande schermo. Nato a Verona, da famiglia pugliese, e morto a Milano.

1962 – Jon Bon Jovi: Musicista poliedrico, è tra i big del rock mondiale, nello specifico del genere hair metal che ha reso popolare con la sua omonima band. Nato a Perth Amboy, nel New Jersey.