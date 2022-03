Ecco Novavax: il nuovo vaccino arriva nel salernitano

Arriva nel salernitano il vaccino Novavax, per chi non ha ancora completato il ciclo vaccinale e per chi ha bisogno della quarta dose. A confermarlo il referente dell’Asl di Salerno per l’emergenza covid, il dottor Arcangelo Saggese Tozzi.

Sono 18mila le dosi giunte in provincia e saranno a disposizione di quanti ad oggi non si sono ancora sottoposti alla somministrazione del vaccino anti covid.

“Questa sarà un nuovo strumento per cercare di convincere la popolazione salernitana, che fino ad oggi non si è vaccinata a farlo con questo nuovo farmaco che abbiamo a disposizione” ha spiegato il dottor Saggese.

Sono poco meno di 60mila le persone che ad oggi non sono vaccinate su tutto il territorio provinciale ed è a loro che è rivolto il Novavax, elaborato seguendo le tecniche tradizionali

Intanto il referente per l’emergenza Covid dell’Asl di Salerno fa sapere che tra Salerno e provincia sono partite anche le somministrazioni delle quarte dosi, che saranno somministrate a circa 10mila persone, tra trapiantati ed immunodepressi.