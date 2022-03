Ascea, al via il restyling dello scalo ferroviario

“Sono iniziati i lavori di restyling della Stazione di Ascea per un importo di circa € 3 milioni. Saranno rialzati i marciapiedi, realizzati due ascensori ed una pensilina, sarà riqualificato il fabbricato e sistemata l’area a parcheggio”. Così il sindaco Pietro D’Angiolillo.

“La collaborazione tra Enti funziona. Grazie alla Regione Campania e a FSI. Continua la politica della concretezza”, ha aggiunto.

Gli interventi in programma ad Ascea rientrano in un più ampio programma di riqualificazione degli scali ferroviari presenti lungo la linea tirrenica meridionale.già eseguiti interventi ad Agropoli, vallo della Lucania e Omignano. Le opere proseguiranno anche in altre località