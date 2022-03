Agropoli, rapinano inquilino: arrestati

Coppia in manette ad Agropoli con l’accusa di rapina e lesioni personali, in concorso. I reati si sarebbero consumati ai danni di un inquilino. A porre in essere l’operazione i Carabinieri della compagnia locale.

Nei guai una 45enne di Battipaglia, incensurata e un pregiudicato di Sala Consilina, 22 anni, trasferiti nel carcere di Fuorni.

I fatti risalgono a un anno fa. I due, al culmine di una lite con l’affittuario di un appartamento ad Agropoli di proprietà della donna, hanno malmenato l’uomo, un 50enne del posto, provocandogli gravi ferite e portandogli via il denaro contante.

Dalla denuncia della vittima sono scaturite le indagini e quindi gli arresti.