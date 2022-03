Dramma nel salernitano: 30enne uccisa dal suo ex

Dramma questa mattina a Pontecagnano Faiano. Un uomo è entrato all’interno di un salone di parrucchiere in via Tevere ed ha esploso vari colpi di pistola contro la sua ex che lavorava nell’attività.

La ragazza, Anna Borsa, del ’92, è stata colpita alla testa ed uccisa a sangue freddo, dinanzi ai presenti, sconvolti per l’accaduto. Inutili, purtroppo, i tentativi di salvarle la vita alla giovane, spirata poco dopo.

Un’altra persona ha subito ferite alla spalla ed è finita in ospedale insieme ad una terzo testimone.

Omicidio di Anna Borsa: le indagini

L’assassino è fuggito via. Sul posto, i sanitari della Croce Bianca, i carabinieri e la polizia municipale di Pontecagnano. Indagini a tutto campo per rintracciare l’assassino. In questo momento sono presenti anche degli elicotteri per provare ad intercettare l’assassino di Anna Borsa.

«Abbiamo appena appreso di una notizia che sconvolge la nostra comunità.Una giovane ragazza ha perso la vita a causa di un tragico omicidio. La Città intera di Pontecagnano Faiano si stringe intorno alla famiglia.Pontecagnano Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma». Così il sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara, dopo aver appreso la notizia dell’omicidio di Anna Borsa.