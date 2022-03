Anche Ogliastro Cilento a sostegno dell’Ucraina

OGLIASTRO CILENTO. A seguito dell’emergenza che in questi giorni sta coinvolgendo l’Ucraina, moltissimi comuni si muovono insieme al fine di dare il maggiore sostegno possibile alla popolazione ucraina.

In particolare l’amministrazione comunale di Ogliastro Cilento, in collaborazione con l’oratorio parrocchiale “Santa Maria delle Grazie” di Agropoli, con il parroco Don Damiano Modena e con tutta la comunità ucraina presente sul territorio, ha predisposto una raccolta di medicinali, generi alimentari e beni di prima necessità da spedire a tutta la popolazione in difficoltà.

Tale iniziativa ha coinvolto numerosi comuni cilentani e, nel caso specifico del comune di Ogliastro Cilento, è necessario presentarsi presso la sede comunale a partire da ogggi, 1 Marzo, fino a venerdì 4 Marzo, dalle ore 8:30 alle 12:30. Sono richiesti in particolare medicinali come aspirine, tachipirine e simili, siringhe monouso, bende, garze, cerotti e antibiotici.

È possibile offrire anche generi alimentari a lunga scadenza, cibi in scatola e anche tutto ciò che possa essere utile ai servizi igienici.

Numerosi sono i comuni che hanno preso parte all’iniziativa, rispondendo con grande solidarietà alla richiesta di aiuto lanciata dall’Ucraina, con la speranza che si possa tornare presto a respirare aria di pace.