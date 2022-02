Il municipio di Agropoli si illumina con i colori dell’Ucraina

Il Municipio di Agropoli si accende con i colori della bandiera dell’Ucraina. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, per dare un segnale di solidarietà nei confronti del popolo ucraino e di condanna verso tutte le guerre.

«Stiamo seguendo con grande apprensione gli accadimenti di questi giorni – spiega il sindaco Adamo Coppola – siamo molto preoccupati anche per le sorti delle tante famiglie ucraine che vivono nel nostro territorio e che stanno attraversando momenti d’ansia e paura. Per questo abbiamo deciso di illuminare il municipio con il giallo ed il blu, un modo per far sentire la nostra vicinanza e la nostra solidarietà ai cittadini dell’Ucraina, nella speranza che si possa arrivare presto ad una risoluzione diplomatica e al cessate il fuoco».

«In questo momento – ha aggiunto il primo cittadino – sono necessari anche dei gesti concreti. Per questo ci uniremo alle iniziative che stanno organizzando le parrocchie e le associazioni di volontariato della città e restiamo a disposizione di quanti hanno bisogno di aiuto o assistenza».