Da oggi la Campania torna zona bianca

La Campania da oggi, lunedì 28 febbraio, torna in zona bianca. Il cambio di colore modificherà poco sul territorio regionale dove resta obbligatoria anche la mascherina.

Queste le regole per la zona bianca

Sempre aperte farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole

Accesso ai luoghi di lavoro consentito solo ai possessori di Green Pass (almeno base). Obbligo vaccinale per i dipendenti pubblici.

Partecipazione a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose consentito solo se in possesso di Green Pass.

Accesso ad attività commerciali per esigenze non definite “essenziali e primarie” consentito solo se in possesso di Green Pass.

Per i bar e i ristoranti, obbligo di certificato rafforzato per consumare al banco e per sedere sia al chiuso che all’aperto. In arancione, obbligo di green pass rafforzato per il servizio di ristorazione, all’aperto e al chiuso, per chi alloggia nelle strutture alberghiere e per gli esterni.

Sempre concessa l’attività sportiva all’aperto, anche in zona arancione. Dal 10 gennaio, per accedere a palestre, piscine, spogliatoi e per praticare sport di squadra al chiuso è necessario il Super Green Pass.

Consentito accesso a cinema, teatri, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo al chiuso solo con Super Green Pass, così come l’accesso a mostre e musei.

Parrucchieri e centri estetici aperti e accessibili solo se in possesso di Green Pass. Sono vietati gli assembramenti.

Accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti (capienza del 35% al chiuso e del 50% all’aperto) solo se in possesso di Super Green Pass.

Accesso a università e corsi di formazione in presenza consentiti solo se in possesso di Green Pass.