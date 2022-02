Castello dell’Abate: siglato accordo tra Comune di Castellabate e Badia di Cava

Oggi 28 Febbraio 2022 è stata scritta una nuova pagina storica per l’intero Comune di Castellabate: è stata firmata la convenzione per la gestione del Castello dell’Abate tra il Sindaco e l’Abate della Badia di Cava. Grazie al Sindaco e all’amministrazione tutta e grazie soprattutto all’Abate Don Michele Petruzzelli è stato possibile riconfermare oggi il legame, la sinergia e la cooperazione che da anni li ha sempre guidati nella gestione dell’emblema di questo Comune.

Durante la conferenza “Storia di un popolo” a cui hanno partecipato il Sindaco Marco Rizzo, il vice Sindaco, nonché Assessore alla cultura, Luigi Maurano, lo storico Prof. Gennaro Malzone, l’Abate Don Michele Petruzzelli ed Enrico Nicoletta, responsabile promozione turistica del Comune come moderatore, si è sottolineato il forte legame del popolo e del suo Castello sin dal lontano 1123, quando fu deposta la prima pietra ad opera del IV Abate di Cava.

“Oggi è una giornata molto importante per noi perché Castellabate nasce proprio qui, in questo luogo. Il Castello è la nostra storia, la nostra identità. Pertanto ringrazio l’Abate per la fiducia accordataci perché grazie a questa convenzione potremo continuare a dare lustro al simbolo del nostro Paese”, dichiara il Sindaco.

“Grazie a questa convenzione sarà possibile avviare la valorizzazione e la divulgazione del luogo simbolo dell’intera comunità. Esso deve continuare ad essere un faro culturale, storico ed artistico del Cilento intero”, asserisce il vide Sindaco.

“Sono fiero e soddisfatto di questa giornata così importante che segna non solo la storia di Castellabate ma anche quella della Badia di Cava de ’Tirreni. Ho riposto tanta fiducia nella figura del Sindaco e dell’amministrazione tutta per continuare questo percorso storico, religioso e culturale tra Castellabate e la Badia di Cava”, afferma l’Abate.