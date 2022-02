Capaccio, ancora scarichi nel Capodifiume

CAPACCIO PAESTUM. Nuovi scarichi abusivi nel Capodofiume, il torrente che sfocia nella contrada di Licinella. Della schiuma bianca era ben visibile nel corso d’acqua. A segnalarlo sono stati gli attivisti dell’associazione Salerno Climate Save.

“Questa mattina – spiega Emanuele Cavaiolo – mi ha contattato Michele Contegiacomo, chimico e referente del comitato Ambiente e Territorio Capaccio Paestum poiché era giunta una segnalazione da parte di Ernesto Franco che, dalla statale 18 ha notato la schiuma presente nel torrente Capodifiume. Giunti sul posto, alla foce del fiume, abbiamo provveduto a raccogliere un campione di acque che verrà analizzato da Contegiacomo».

Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per avviare le indagini del caso. «Il monitoraggio di questo tratto del torrente è continuo poiché attraversa zone residenziali e sfocia nei pressi di lidi turistici. Gli sversamenti sono frequenti», spiega l’attivista di Salerno Climate Save.

L’appello

Visti i continui episodi di scarichi nel Capodifiume ecco l’appello: «Chiediamo un intervento immediato per risalire ai responsabili. La tutela della salute umana, animale e ambientale non deve passare in secondo piano per favorire gli interessi di chi illegalmente mette in pericolo il benessere collettivo», conclude Cavaiolo.