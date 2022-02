Alfano, Comune in campo per la popolazione ucraina

ALFANO. L’amministrazione comunale, con la collaborazione della Parrocchia San Nicola di Mira, ha deciso di organizzare una raccolta di beni di prima necessità per aiutare il popolo ucraino fortemente colpito dalla guerra. Il centro raccolta sarà attivo da oggi (28 febbraio) e fino a mercoledì 2 marzo, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso il centro polifunzionale.

I beni di prima necessità raccolti, verranno prontamente consegnati nei punti di raccolta. Servono in particolare alimenti a lunga scadenza e non deteriorabili, pannolini, omogeneizzati, garze, sacche per il sangue, disinfettanti, betadine, materiale per diabetici, antiemorragici, anticoagulanti, antidolorifici, antibiotici, sacchi a pelo o coperte termiche.

«Anche un piccolo aiuto può essere valido perché, mai come in questo caso, l’unione fa la forza! Sono sicura che i cittadini alfanesi, da sempre generosi e accoglienti, non faranno mancare il loro contributo», dice il sindaco Elena Anna Gerardo