Roccadaspide: ricostruzione degli edifici scolastici alle frazioni Fonte e Serra

ROCCASAPIDE. Approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica per la demolizione e la ricostruzione degli edifici scolastici; della scuola primaria e infanzia alla frazione Fonte e Serra.

L’obiettivo è quello di creare scuole più sicure ed accoglienti, i programmi rientrano nel piano nazionale di ripresa e resilienza- PNRR– che prevede la riqualificazione delle scuole.

Ecco i dettagli dei lavori per la ricostruzione degli edifici

Il Ministero dell’Istruzione, ha ripartito una cifra complessiva di € 500.000.000,00 attribuendo il 40% alle regioni del Mezzogiorno. Sarà finanziato un solo progetto per i Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.

Per quanto riguarda la ricostruzione della scuola primaria in località Serra, il progetto dei lavori prevede una spesa complessiva pari a € 3.232.750,00, mentre per quella in località Fonte, prevede un quadro di spesa pari a € 1.228.430,27, spese interamente ammissibili a finanziamento.

I fondi PNRR, rappresentano l’occasione per avere scuole adeguate ai moderni standard di sicurezza, salvaguardando l’incolumità degli alunni e tutto il personale scolastico.

Il commento

“Puntiamo alla realizzazione di un edificio costruito con materiali e tecnologie innovative, da rendere ancora più efficienti sotto l’aspetto dell’approvvigionamento energetico e dei consumi; con spazi più ampi corredati di aree verdi, strumentali e pertinenziali che ne migliorino la fruibilità, anche dei diversamente abili, durante tutto l’arco della giornata e non solo per la didattica“- così fanno sapere da palazzo di città.